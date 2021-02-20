Экономика, коррупция, хакеры

24 февраля на платформе Start состоится премьера документального мини-сериала «Крепость. История российского кризиса», в котором чиновники рассказывают, как переживали два тяжелейших этапа в жизни страны — кризисы 1998 и 2008 годов. Среди спикеров проекта — Алексей Кудрин, Дмитрий Медведев, Эльвира Набиуллина, Герман Греф, Анатолий Чубайс, Антон Силуанов и другие. В преддверии длинных выходных «Коммерсантъ Стиль» собрал документальные ленты о политике и не только.

«Крепость. История российского кризиса» (2021)

Платформа: Start

Обстоятельный документальный сериал, который был придуман на карантине, но сделан по привычным нам традициям подобных проектов — огромное количество записанных не в Zoom известных спикеров, попытка охватить значительный исторический период в довольно сжатой форме. Литературной основой «Крепости» послужила книга «Система Кудрина» Евгении Письменной. В центре внимания — крупнейшие кризисы в истории России, пришедшиеся на 1998 и 2008 годы, и отечественная экономическая система — та крепость, которую выстроил, собственно, политик Алексей Кудрин.

При всей, пожалуй, даже монументальности проекта у него есть два существенных недостатка. Выступают в нем практически только спикеры, приближенные к власти. Да и говорят они будто бы не вовремя — то, что творится за окном сегодня, мягко говоря, диссонирует с их бравыми надменностью и спокойствием. Также «Крепости» иногда излишняя подробность все же вредит — местами просмотр может стать чересчур утомительным.

«Грязные деньги» (2018-2020)

Платформа: Netflix

Самые громкие коррупционные скандалы в США, рассказанные в двух сезонах и 11 эпизодах. Здесь есть истории, в которых замешаны как преступники-одиночки, так и целые корпорации. Автором проекта выступил режиссер-документалист Алекс Гибни. За плечами кинематографиста — премия «Оскар» за мастерски сделанный фильм «Такси на темную сторону», в котором он рассказывал о пытках, применяемых властями Америки.

«Грязные деньги» вышли и захватывающими (это настоящий многосерийный экономический триллер), и обличительными для американской политической системы и, конечно, зрительски успешными. Неслучайно рейтинг сериала на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes составляет 100%, и зрительские мнения с ним не расходятся.

«Дело Собчака» (2018)

Платформа: Nonfiction

Одна из основательниц телеканала «Дождь», создательница фильма о Борисе Немцове «Слишком свободный человек», Вера Кричевская вместе с Ксенией Собчак погружаются в детали биографии ее отца, первого мэра Санкт-Петербурга и одной из ключевых фигур российской политики — Анатолия Собчака.

Немало внимания уделено возбужденному против Собчака уголовному делу — отсюда и название картины. Особый вес фильму, который два года назад закрывал главный отечественный кинофестиваль «Кинотавр», добавляет эксклюзивное интервью с соратником экс-мэра Северной столицы и ныне президентом России Владимиром Путиным.

«Идеальное оружие» (2020)

Платформа: Amediateka

Фильм рассказывает о возможных вмешательствах США в иранские системы управления атомными станциями и России — в информационное освещение выборов американского президента и сам их процесс. На этот раз довольно плодовитый американский документалист Джон Маджио («Репортер. Жизнь Бена Брэдли», «Vice: Укротители кризиса») разбирается в феномене современных кибератак — тех, что, по сути, стали главными инструментами Холодной войны XXI века.

Динамичное и подробное исследование не только политической, но и технической стороны хакерских войн. А также попытка американцев увидеть и свою ошибку в нынешней конфронтации с Россией. Финал картин, все же вдохновляет. Авторы говорят: любую, даже самую сложную ситуацию можно исправить своей гражданской позицией.

«Штат мальчиков» (2020)

Платформа: AppleTV+

Победитель документальной программы престижного американского кинофестиваля «Сандэнс» в прошлом году. Увлекательное подглядывание за тем, как устроен «Штат мальчиков» — специальная программа организации «Американский легион». Суть предприятия заключается в построении своего рода «мини-демократии»: американские подростки формируют свою систему власти, похожую на настоящую, но при этом еще и пытаются нащупать новый политический язык.

Камеры авторов Аманды Макбейн и Джесси Мосса наибольшее внимание уделяют четырем харизматичным героям, на их примере рассказывая, пожалуй, о самом интересном политическом эксперименте США наших дней. Не распознать сатирический привкус и довольно скептическое отношение не столько к программе, сколько к американской демократии, довольно трудно.

Дмитрий Барченков