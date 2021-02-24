Пандемия дала немецкому языку 1200 неологизмов

Институт немецкого языка представил очередной список новых слов, появившихся в языке за минувший год. Обычно за год в немецком языке возникает около 200 новых слов, однако в прошлом году в условиях пандемии словообразование шло особенно активно, и язык пополнился 1200 новыми словами.

Вместе с пандемией, самоизоляцией и прочими ограничениями в жизнь немцев теперь прочно вошли такие слова, как overzoomed (передозировка Zoom) — стресс от чрезмерного общения в популярной видеоконференции Zoom; coronafrisur (коронная прическа) — прическа в условиях самоизоляции; abstandsbier (пиво на «удаленке») — распитие пива с друзьями с сохранением безопасной дистанции; pandemiezirkus (пандемический цирк) — жизнь в условиях пандемии, наполненная стрессом, раздражителями, неприятными ситуациями; rudelgucken (толпосмотрение) — совместный просмотр фильмов, телепередач и т. п. с друзьями, родными, знакомыми с соблюдением дистанции; fu?shake (ногопожатие) — приветствие с помощью прикосновения ног, а не рук; balkonsanger (балконный исполнитель) — человек, поющий на балконе для зрителей из числа соседей или прохожих; zellstoffhamster (целлюлозный хомяк) — человек, который запасается чрезмерным количеством туалетной бумаги, или HAmsteritis (хомячизм) — синдром запасания огромного количества еды на всякий случай. После начала вакцинации появилось также слово impfneid — зависть к тем, кто уже вакцинировался.

Комментируя газете The Guardian появление новых слов, представитель института Кристине Мерс отметила: «Когда в мире происходит что-то новое, мы ищем этому название. Явления, события, предметы, не имеющие названия, могут вызывать у людей тревогу и чувство незащищенности. Но если мы можем говорить об этих вещах и дать им названия, тогда мы можем общаться друг с другом. И это важно особенно в кризисные периоды».

Алена Миклашевская