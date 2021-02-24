У компании из Ижевска изъяли погрузчик за долг в 3 млн рублей

Погрузчик Dalian изъяли у одной из компаний Ижевска за долг юридическому лицу в размере более 3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии.

Отметим, что руководство должника-организации было уведомлено об исполнительном производство, но не выплатила долг в срок. Помимо изъятия погрузчика, пристав-исполнитель вынес постановления о запрете на совершение регистрационных действий в отношении машин и на взыскание денег, находящихся на счетах компании в банках. У должника есть еще 10 дней до оплаты долга, после чего погрузчик передадут на реализацию.