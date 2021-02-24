В аэропорту Нового Уренгоя начали строить новую аварийно-спасательную станцию

В аэропорту Нового Уренгоя (входит в холдинг «Аэропорты регионов») началось строительство новой аварийно-спасательной станции (АСС) площадью около 2,1 тыс. кв. м. Она расположится на территории аэродрома. В здании АСС разместится служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта. Новая АСС включает в себя шесть боксов для пожарных машин, смотровую башню высотой более 20 м и специальные помещения для пожарно-спасательной команды авиаузла, сообщили в пресс-службе аэропорта. Генеральным подрядчиком этой части проекта выбрана компания Limak Marash.

АСС является частью проекта по реконструкции аэродрома, которую ведет УК «Аэропорты регионов» в рамках заключенного с властями ЯНАО концессионного соглашения. Реконструкцию аэродрома выполняет генеральный подрядчик ООО «Уренгойдорстрой». На сегодня завершено усиление аэродромных покрытий одной из трех рулежных дорожек и части магистральной рулежной дорожки. Документы о соответствии объектов требованиям техрегламентов представлены в Ростехнадзор, ведется сертификация.

«В текущем году также продолжится реконструкция перрона, в рамках которой строители выполнят устройство слоев усиления, водоотводных сооружений, мачт освещения стоянок воздушных судов»,— сообщили в пресс-службе аэропорта. Строительно-монтажные работы на взлетно-посадочной полосе будут производиться в течение 2021 года во время промежутков между полетами воздушных судов по 16 часов (в вечернее и ночное время). Реконструкция аэродрома позволит принимать без ограничений по взлетной массе и интенсивности полётов воздушные суда типа Boeing 737-800 и Airbus A321.