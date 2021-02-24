24 февраля, среда
Войти в профиль
Hi-Tech

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ   |  купить фото

Роботы прокачают себе мускулы

Американские ученые продвинулись в развитии мягкой робототехники

от

Исследователи из Университета Чикаго создали специальную гелеобразную структуру, которую можно использовать при производстве роботов. Главное свойство этого геля заключается в том, что при вибрации он становится более упругим,— это повышает общую прочность конструкции робота и делает его «сильнее», подобно более тренированным мышцам человека.


В начале недели стало известно, что ученые из Университета Чикаго создали специальный гель, позволяющий повысить прочность роботов без дополнительных конструкций. Команда исследователей под руководством Чжао Вана внедрила наночастицы оксида цинка в гель на основе целлюлозы и затем подвергла его вибрации на установках, которые испытывают на прочность конструкции автомобилей и самолетов.

Исследователи выяснили, что в результате вибрации наночастицы оксида цинка электризуются и создают в геле новые молекулярные связи, которые уплотняют его структуру и делают прочнее, фактически превращая в полимер.

Такие свойства позволяют ему, например, сопротивляться давлению и не разрушаться — подобно таким упругим материалам, как резина или полиуретан. Ученые подсчитали, что по сравнению с первоначальным гелем, который не подвергался вибрации, модифицированный гель становился жестче примерно в 66 раз.

Ученые сравнивают изобретенный ими гель с человеческими мускулами, которые становятся прочнее при определенных упражнениях. «Когда мы занимаемся физическими упражнениями, мы можем накачивать мускулы,— отметил господин Ван.— Мы хотим имитировать этот процесс, чтобы искусственные мускулы становились прочнее и выносливее при выполнении определенных упражнений».

Теперь команда ученых Чикагского университета пытается понять, можно ли сделать этот процесс обратимым — подобно тому, как мышцы слабеют без упражнений.

Это нужно, чтобы робота можно было адаптировать к тем или иным условиям, то увеличивая его «силу», то снижая в зависимости от ситуации.

Открытие американских ученых стало еще одним шагом вперед в таком перспективном направлении, как «мягкая робототехника» — создание роботов из мягких материалов, подобных тканям живых организмов. Такие роботы могут использоваться в медицине, сфере обслуживания, промышленности. Во многих ведущих вузах уже существуют лаборатории по исследованиям в области мягкой робототехники, например в Гарварде, Массачусетском технологическом институте или Токийском университете. C 2012 года в разных странах мира (Швейцария, Италия, США, Канада) проводятся международные конференции, посвященные мягкой робототехники.

В 2018 году группа исследователей из Колорадского университета в Боулдере (UC Boulder) представила искусственные мускулы под названием HASEL, которые могут выполнять как плавные, так и резкие движения, а также поднимать груз, в 200 раз превышающий их собственный вес.

Кроме того, пористая структура «мускулов» позволяет им «восстанавливаться» в случае повреждений — перераспределяя специальную жидкость в соседние камеры.

Еще одним достоинством своего изобретения ученые назвали его низкую стоимость, которая позволяет упростить коммерциализацию продукта, уже осуществляемую компанией Artimus Robotics.

Евгений Хвостик


Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя