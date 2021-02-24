Путин и Лукашенко в Сочи обсуждали координацию усилий силовых ведомств

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе встречи в Сочи 22 февраля обсудили координацию усилий силовых ведомств, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Ранее пресс-служба белорусского президента сообщила, что главы государств после встречи обсуждали по телефону усиление совместных оборонных систем.

«Говорили отдельно о координации усилий по линии силовых ведомств, в том числе министерств обороны. Тоже достаточно скоро состоятся уже консультации между этими ведомствами, министры обороны будут общаться»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Он добавил, что встреча была «очень полезной, очень своевременной, конструктивной и откровенной». Владимир Путин, по словам господина Пескова, позитивно оценивает итоги переговоров. Главным образом стороны обсуждали «расширение и совершенствование взаимодействия по линии экономических ведомств», сказал пресс-секретарь президента.

«У нас действительно произошел определенный спад пандемийный — и в объеме товарооборота, и в экономическом плане, поэтому сейчас нужно прилагать очень энергичные усилия для того, чтобы этот спад компенсировать и вывести на траекторию роста все основные показатели. Поэтому два президента как раз говорили о том, что по линии экономических ведомств надо активизироваться, нужно особенно обратить внимание на взаимодействие в налоговой сфере»,— пояснил он.

Переговоры президентов России и Белоруссии 22 февраля продолжались более шести часов. В начале встречи господин Лукашенко поблагодарил господина Путина за экономическую помощь Белоруссии. Со своей стороны Владимир Путин напомнил, что Россия остается самым крупным для Белоруссии инвестором.

Подробнее о встрече — в материале “Ъ” «Для Александра Лукашенко накрыли Поляну».