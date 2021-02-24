Русло Оби в районе строительства четвертого моста в Новосибирске сузилось на 20%

В результате строительства четвертого моста в Новосибирске русло Оби сузилось на 20%, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на слова руководителя Верхне-Обского бассейнового водного управления Василия Борисенко.

Господин Борисенко отметил, что при пропуске половодья это «окажет существенное влияние на пропускную способность». Кроме того, он рассказал, что из-за возведения моста Новосибирский водный пост передает неверные показания.

По словам полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, в этом году под угрозой подтопления из-за весеннего паводка может оказаться более 700 населенных пунктов, в которых проживают свыше 180 тыс. человек.

В декабре 2017 года правительство региона подписало с Сибирской концессионной компанией (СКК, входит в группу «Вис») концессионное соглашение на 25 лет о реализации проекта строительства платного моста. В марте 2020 года пресс-служба «Вис» сообщала, что стоимость возведения объекта оценивается в 37 млрд руб., более 30% от суммы — средства инвестора. Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин заявил в сентябре прошлого года, что мост предполагается построить на год раньше первоначально утвержденного срока — в декабре 2022 года.

Подробнее о строительстве моста — в материале “Ъ-Сибирь” «Мост взят».

Екатерина Лукашевич