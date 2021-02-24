В Сибири более 700 населенных пунктов могут пострадать от паводков

Более 700 населенных пунктов, в которых проживают свыше 180 тыс. человек, могут находиться по угрозой подтопления из-за весеннего паводка в Сибири, сообщил в среду полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло со ссылкой на данные регионального управления МЧС.

«Ежегодно сталкиваемся с изменениями погоды. В этом году возможно осложнение. Причина — интенсивные осадки зимой и осенью. Ожидается, что март будет теплее»,— сказал он.

Полпред поручил разработать и протестировать цифровой сервис прогнозирования уровня воды. При этом, по его словам, нужно проследить за наличием запасов продуктов, питьевой воды, медикаментов. Необходимо установить гидрологические посты наблюдения.

В прошлом году полпред сообщал, что от стихийного бедствия могут пострадать до миллиона человек. Подробнее — в материале “Ъ-Сибирь” «Сибирь берут на паводок».

Юлия Сасевич, Екатерина Лукашевич