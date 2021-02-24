Коронавирус в Ярославской области: заболели еще 155 человек и четверо скончались

В Ярославской области за сутки произошло четыре смерти от коронавируса. Скончались женщины 1938 и 1944 годов рождения, и мужчины 1935 и 1963 годов рождения, сообщил областной оперативный штаб. За минувшие сутки в области было выявлено 155 новых случая заражения COVID-19. За это же время 160 человек выздоровели и выписаны из больниц.

Всего по данным на 24 февраля, в регионе официально подтверждено 32227 случаев заболевания новым коронавирусом. Из числа заболевших 30525 человек выздоровели. 388 пациентов скончались. В больницы госпитализирован 988 человек, из них 537 — с подтвержденным заболеванием COVID-19 и 451 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 16556 человек. На втором месте Рыбинск — 3622 человека, на третьем месте Ростовский район, где выявлено 1725 случаев заболевания. Меньше всего заболевших в Первомайском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 225, 223 и 167 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведено 2566 тестов на COVID-19. На карантине находятся 6946 человек, контактировавший с заболевшими.

Антон Антонов