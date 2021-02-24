Власти Кузбасса изменили функции регионального минздрава

В министерстве здравоохранения Кузбасса изменилась структура и функции. Соответствующее постановление подписал и.о. первого заместителя губернатора — председателя правительства региона Вячеслав Телегин.

В опубликованном 20 февраля документе указывается, что минздрав теперь занимается развитием добровольческой деятельности. В том числе, реализует госпрограммы, поддерживающие волонтерство, помогает организациям из этой сферы взаимодействовать с государственными и муниципальными учреждениями, «формирует координационные и совещательные органы в сфере добровольчества при министерстве» и др.

Кроме того, в ведомстве создана должность первого заместителя министра, которого назначает губернатор региона. Он будет курировать «деятельность заместителей министра, начальника управления по контролю качества безопасности медицинской деятельности, разработки и реализации программ в сфере здравоохранения, работы с обращениями граждан и проектного управления».

Ранее сообщалось, что 26 января заксобрание региона приняло закон «О внесении поправок в устав Кемеровской области — Кузбасса». Он предусматривает учреждение новой структуры областного правительства и перераспределение обязанностей в системе исполнительной власти региона.

Екатерина Лукашевич