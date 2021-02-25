Победители премии Urban Awards 2020

|Жилой комплекс года бизнес-класса Москвы
|ЖК «Резиденции архитекторов»
|AFI Development
|Жилой комплекс года комфорт-класса Москвы
|Жилой комплекс «Кварталы 21/19»
|«ВекторСтройФинанс»
|Жилой комплекс года комфорт-класса Московской области
|ЖК «Императорские Мытищи»
|ГК «Гранель»
|Жилой комплекс года элит-класса Москвы
|Жилой дом «Жизнь на Плющихе»
|АО «Дон-Строй Инвест»
|Комплекс года с лучшей архитектурой
|Собрание клубных домов ORDYNKA
|Insigma Group (арх. бюро AI Studio)
|Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры
|ЖК «Селигер Сити»
|MR group
|Лучший жилой комплекс Новой Москвы
|Russian Design District
|Группа Родина
|Лучший клубный дом
|Stoleshnikov 7
|ВМС Девелопмент
|Лучший комплекс апартаментов бизнес-класса Москвы
|KAZAKOV GRAND LOFT
|Coldy
|Лучший комплекс апартаментов комфорт-класса
|Апарт-отель YE`S Technopark
|Группа компаний «Пионер»
|Лучший комплекс апартаментов премиум-класса
|Комплекс апартаментов HILL8
|Девелоперская группа «Сити-XXI век»
|Лучший комплекс апартаментов элит-класса Москвы
|Cameo Moscow Villas
|Stone Hedge
|Лучший проект комплексного освоения территорий Москвы
|homecity
|PPF Real Estate Russia
|Лучший проект комплексного освоения территорий Московской области
|Миниполис «Серебрица»
|Девелоперская группа «Сити-XXI век»
|Лучший строящийся жилой комплекс бизнес-класса Москвы
|«Павелецкая Сити», первая очередь
|MR group
|Лучший строящийся жилой комплекс года премиум-класса
|«Врубеля, 4»
|АО «Интеко»
|Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Москвы
|Жилой квартал «LIFE-Варшавская», этап 2.2
|Группа компаний «Пионер»
|Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Московской области
|Миниполис «Рафинад»
|Девелоперская группа «Сити-XXI век»
|Лучший строящийся жилой комплекс элит-класса Москвы
|Victory Park Residences
|ANT Development
|Самый инвестиционно привлекательный проект
|Квартал жилых небоскрёбов Headliner
|ГК КОРТРОС
|Внеконкурсные награды
|Премьера года
|ЖК FORIVER
|ГК «Инград»
|Премьера года
|ЖК TopHills
|ГК «Инград»
|Премьера года
|Victory Park Residences
|ANT Development
|Премьера года
|ЖК «Равновесие»
|ГК КОРТРОС
|Экологическая экспертиза
|Самый экологичный жилой комплекс комфорт-класса Москвы
|ЖК «Светлый мир "Сказочный лес..."»
|Seven Suns Development
|Самый экологичный жилой комплекс бизнес-класса Москвы
|Жилой квартал «Символ»
|АО «Дон-Строй Инвест»
|Самый экологичный жилой комплекс бизнес-класса Новой Москвы
|homecity
|PPF Real Estate Russia
|Профессиональные награды
|Лучшее агентство недвижимости по продаже новостроек
|Whitewill
|Девелопер года
|ГК «КОРТРОС»
|Персона года
|Мария Литинецкая («Метриум»)
|Grand Prix
|ЖК AQUATORIA, Wainbridge
|Специальная награда
|Proptech решение: поиск новых новостроек
|Dombook