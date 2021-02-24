Задержан директор обогатительной фабрики «Норникеля», где погибли трое рабочих

В Норильске задержан директор обогатительной фабрики, где в результате обрушения здания погибли трое рабочих. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета РФ (СКР) по Красноярскому краю. По версии следствия, директор предприятия знал об аварийном и состоянии элементов здания дробильного цеха, но при этом не принял мер по приостановлению ремонтных работ, производящихся с нарушением требований промбезопасности. Это в итоге привело к обрушению конструкции пункта перегрузки руды и двух прилегающих надземных пешеходных галерей. «В 2018 году было получено заключение московских специалистов о том, что часть конструкций здания цеха находится в ограниченно-работоспособном состоянии, и рекомендациями по устранению выявленных дефектов и повреждений до декабря 2019-го и декабря 2020 года. Однако данные рекомендованные мероприятия не были исполнены», - сообщила старший помощник руководителя управления Ольга Шаманская.

22 февраля следователи задержали четверых фигурантов - начальника отдела по техническому надзору, главного инженера и начальника дробильного цеха фабрики, а также сотрудника подрядной организации «Норильскникельремонт», ответственный за допуск сотрудников к работам.

20 февраля на Норильской обогатительной фабрике ООО «Медвежий ручей» (входит в ГМК «Норникель») произошло обрушение здания пункта перегрузки руды и примыкающей к нему галереи дробильного цеха, находившиеся на реконструкции. Восемь работников подрядной организации, которые проводили там ремонт, оказались под грудой обломков. Трое погибли, пятеро госпитализированы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ).

Вероятной причиной обрушения здания Норильской обогатительной фабрики является нарушение техники безопасности, заявил президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Илья Николаев