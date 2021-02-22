По делу об обрушении на обогатительной фабрике в Норильске задержаны четверо сотрудников Следствие считает, что дефекты строительных конструкций здания были обнаружены еще летом 2018 года

Правоохранительными органами в рамках расследования уголовного дела об обрушении галереи дробильного цеха на обогатительной фабрике в Норильске (ч. 3 ст. 216 УК РФ) задержаны четверо сотрудников. По данным следственного управления СКР Красноярскому краю и Республике Хакасия, задержаны начальник отдела по техническому надзору, главный инженер и начальник дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики ООО «Медвежий ручей», а также сотрудник ремонтно-строительного треста «Норильскникельремонт», ответственный за допуск сотрудников к работам.

Следствие считает, что дефекты строительных конструкций здания склада дробления руды на фабрике были обнаружены еще летом 2018 года. Однако «в результате бездействия подозреваемых сотрудников Норильской обогатительной фабрики» строительно-ремонтные работы не были начаты своевременно. К работам по укреплению несущих опор и перекрытий «Норильскникельремонт» приступил лишь 8 февраля 2021 года. При этом, как считает следствие, работы велись без разрешительных документов и проектно-технической документации.

Утром 20 февраля произошло обрушение здания пункта перегрузки руды и примыкающей к нему галереи дробильного цеха. Площадь обрушения составила около 1 тыс. кв м. Под завалами оказались восемь сотрудников подрядной организации. Из низ пятеро с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу, трое погибли. По данным следователей, в настоящее время причина обрушения не установлена. Следствие ходатайствует о заключении задержанных под стражу.

Норильская обогатительная фабрика (НОФ) принадлежит ООО «Медвежий ручей» (входит в «Норникель»), которое с 2017 года управляет всеми активами, входящими в Южный кластер «Норникеля». НОФ перерабатывает весь объем вкрапленных руд рудника «Заполярный», а также медистые и вкрапленные руды Октябрьского и Талнахского месторождений.

Оксана Павлова