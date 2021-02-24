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Житель Осинского района присвоил 3,2 млн руб., выданных ему для дачи взятки

Следователи отдела МВД России «Осинский» завершили расследование уголовного дела в  местного жителя, обвиняющегося в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

По версии следствия, он пообещал своему знакомому помочь в получении лесных делянок. Для этого якобы нужны были 5 млн руб., которые, по его словам, необходимы в качестве взятки сотрудникам краевого минприроды. Приятель злоумышленника поверил в такую схему и отдал 3,2 млн руб., которые тот присвоил. В ходе следствия выяснилось, что никаких взяток обвиняемый не передавал и возможности как-то повлиять на распределение делянок не имел.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. До решения суда обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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