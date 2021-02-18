ЦБ рассчитывает, что ВВП РФ вернется к докризисному уровню в конце года

Реальный ВВП России вернется к докризисному уровню в конце 2021 года, заявил зампред Центробанка РФ Алексей Заботкин на встрече кредитных организаций с руководством ЦБ. В 2020 году ВВП РФ сократился на 3,1%, в 2021-м ЦБ прогнозирует его рост на 3–4%.

Господин Заботкин заявил, что траектория восстановления российской экономики в четвертом квартале 2020 года свидетельствует, что население и бизнес адаптировались к вызовам пандемии коронавируса. «Риск повторного спада в случае даже затяжной пандемии значительно уменьшился, а это было источником дезинфляционного риска на этот год»,— отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

По словам зампреда ЦБ, восстановление экономики России пока не закончилось, поэтому в базовом сценарии денежно-кредитная политика регулятора будет мягкой. Как уточнил господин Заботкин, ЦБ рассчитывает, что в рамках прогноза на 2021–2023 годы инфляция стабилизируется вблизи 4%, а ключевая ставка должна вернуться в нейтральный диапазон, который оценивается регулятором в 5–6%.

На 2022–2023 годы ЦБ прогнозирует рост ВВП на 2,5–3,5% и 2–3% соответственно. Регулятор ожидает, что инфляция в России стабилизируется за текущий год. На прошлой неделе ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уроне 4,5%.

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