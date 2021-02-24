«Бавария» обыграла «Лацио» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Футболисты германской «Баварии» победили итальянский «Лацио» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра, которая проходила в Риме, завершилась со счетом 1:4.

Голы забили: Хоакин Корреа (49) — Роберт Левандовский (9), Джамал Мусиала (24), Франческо Ачерби (47, автогол), Лерой Сане (49).

Ответный матч пройдет 17 марта в Мюнхене. Роберт Левандовский забил 72 гол и стал третьим в списке лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов.

В другом матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский «Челси» победил испанский «Атлетико». Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу английского клуба.