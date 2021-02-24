«Челси» обыграл «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Футболисты английского «Челси» победили испанский «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча, которая из-за коронавирусных ограничений проходила в Румынии, завершилась со счетом 0:1 в пользу английского клуба.

Единственный гол забил Оливье Жиру (68). Изначально арбитры отменили его, так как посчитали, что футболист находился в офсайде. Решение было изменено после использования видеоассистента рефери. Ответный матч пройдет в Лондоне 17 марта.

В другом матче 1/8 финала Лиги чемпионов германская «Бавария» победила итальянский «Лацио». Встреча закончилась со счетом 1:4 в пользу германского клуба.