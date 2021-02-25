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Воронеж. Черноземье

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Хватает ли у бюджетов Черноземья средств платить по долгам

Уровень долговой нагрузки региона определяет не столько абсолютная величина госдолга, сколько соотношение между ним и собственными доходами облбюджета (в расчет не берутся безвозмездные субсидии и субвенции). Когда обязательства превышают доходы или приближаются к этому уровню, финансовое положение региона считается неблагоприятным. По данным Минфина о госдолге на 1 января 2021 года и прогнозируемой величины собственных доходов облбюджетов, в четырех регионах соотношение не достигает рискованного уровня. Долг Воронежской области составляет порядка 21% от доходов, Курской и Липецкой — по 26%, Белгородской — 43%. В Тамбовской области по-прежнему сохраняется более высокий уровень — около 70%. Самое высокое соотношение традиционно фиксируется в Орловской области - 95%.

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