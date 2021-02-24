Роман Еременко покинул «Ростов»

Футбольный клуб «Ростов» объявил о досрочном прекращении сотрудничества с финским полузащитником Романом Еременко. Об этом сообщает пресс-служба команды. Отмечается, что контракт расторгнут по взаимному соглашению сторон.

«После нашей встречи с Романом Еременко было принято решение пойти ему навстречу и расторгнуть контракт по обоюдному согласию по семейным обстоятельствам. Тем не менее двери нашего клуба всегда открыты для Ромы, и он навсегда останется неотъемлемой частицей нашего клуба. Роман — яркий пример самоотдачи и один из игроков, который внес очень большой вклад в развитие и становление нашего клуба. Рома сделал свой выбор, и я не мог не пойти ему навстречу»,— сказал президент «Ростова» Арташес Арутюнянц.

Роман Еременко, в свою очередь, заявил: «При подписании контракта у нас была договоренность с президентом клуба о возможностях досрочного прекращения трудового соглашения по обоюдному согласию, одной из них были семейные обстоятельства. Решение не пришло спонтанно, и я очень благодарен клубу за понимание. Для меня семья превыше всего, поэтому я возвращаюсь в Финляндию»,— заявил игрок.

Роману Еременко 33 года, он выступал за «Ростов» с января 2019 года, за это время он провел в клубе 47 матчей во всех турнирах, забил десять мячей и отдал пять результативных передач. Также Еременко играл за российские ЦСКА, «Спартак» и «Рубин», итальянские «Удинезе» и «Сиену», украинское «Динамо» (Киев). Осенью 2016 года футболист на два года был дисквалифицирован за положительный результат допинг-теста на кокаин. В составе сборной Финляндии он провел 73 матча и забил пять голов.

ТАСС

«Севилья» интересуется Сердаром Азмуном

Иранский нападающий российского футбольного клуба «Зенит» Сердар Азмун попал в сферу интересов испанской «Севильи». Как сообщает портал Gol Digital, клуб из Испании намерен купить игрока летом 2021 года. По информации источника, «Севилья» активно ведет поиск центрального нападающего. Иранский форвард является главным кандидатом для усиления команды. Спортивный директор «Севильи» Рамон Вердехо уже общался с агентом игрока, который согласился продолжить карьеру в Испании.

По данным портала Transfermarkt, стоимость 26-летнего Азмуна оценивается в €23 млн. Нынешнее соглашение игрока с «Зенитом» действует до лета 2022 года.

Сердар Азмун выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне нападающий провел 20 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал пять голевых передач. После 19 туров «Зенит» с 41 очком лидирует в «Тинькофф — Российской премьер-лиге».

ТАСС