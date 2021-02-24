4,9 процента всех банковских ссуд гражданам составила доля кредитов, выплаты по которым просрочены более чем на 90 дней по состоянию на 1 января 2021 года, сообщил ЦБ. После того как в ходе коронакризиса доля «плохой» просрочки достигла пика в 5,4% (на 1 сентября 2020 года), этот показатель стал снижаться. При этом темпы роста просрочки выплат по кредитам на срок более чем на квартал заметно превышают темпы роста общего объема ссуд. Так, если первый показатель на 1 января 2021 года в годовом выражении увеличился на 26%, то второй — всего на 14%. ЦБ сообщал, что в 2020 году доля граждан, имевших просроченный кредит и обращавшихся за новым займом, достигла 14,8% — максимума с 2018 года.