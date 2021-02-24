Александру Поветкину нашли место помысистее

Бой самого популярного российского боксера Александра Поветкина с британцем Диллианом Уайтом вновь пришлось перенести. Из-за действующих в период пандемии ограничений их встреча состоится 27 марта в Гибралтаре — новом на боксерской карте месте. В том случае, если Поветкин сможет повторно, как и в августе прошлого года, одолеть своего соперника, он станет обязательным претендентом на чемпионский титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщил о переносе боя отечественного супертяжеловеса Александра Поветкина против британца Диллиана Уайта. Изменения коснулись как даты проведения, так и места. Поединок, который должен был состояться 6 марта, пройдет на три недели позже — 27 марта — и не в Лондоне, как это изначально планировалось, а на юге Пиренейского полуострова — в Гибралтаре. Британский анклав на территории Испании крупные боксерские поединки и вообще заметные спортивные события ранее никогда не принимал.

Причиной переноса стали «ограничения на передвижения», введенные в Великобритании на фоне пандемии COVID-19. Промоутер Александра Поветкина Андрей Рябинский уточнил, что инициатива о переносе принадлежит британской стороне. Дело в том, что Диллиан Уайт тренируется в Португалии — стране, по прибытии из которой необходимо соблюдать режим самоизоляции.

Это уже далеко не первый раз, когда бой откладывается. Запланированный первоначально на конец ноября, он не состоялся осенью из-за болезни россиянина. Александр Поветкин заразился коронавирусом, после чего он на протяжении нескольких месяцев проходил курс лечения и восстановления и к следующей назначенной дате — январской — окончательно восстановиться так и не успел.

Этот поединок между Поветкиным и Уайтом, на кону в котором статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета,— их второй по счету. Первый состоялся в августе 2020 года и стал одним из наиболее ярких в карьере 41-летнего Александра Поветкина. Вернувшийся на ринг после болезненного поражения от короля супертяжелого веса Энтони Джошуа и операций на травмированных локтях, он котировался у букмекеров заметно ниже. Однако, побывав в нокдауне, он смог в пятом раунде нокаутировать более молодого, находящегося, по сути, в самом расцвете сил Уайта. Бились они тогда тоже в месте довольно необычном — под Лондоном в поместье Эдди Хирна, устроившего у себя боксерский «пузырь» на время пандемии.

Екатерина Ремизова