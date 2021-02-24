ПСК примеряет «Северную корону»

Как стало известно “Ъ”, ГК «ПСК» приобрела у ООО «Венчурный капитал» проект строительства элитного жилого комплекса на месте недостроенной и снесенной гостиницы «Северная корона» на набережной реки Карповки. Финансовая сторона сделки неизвестна, участники рынка оценивают ее в 2,5 млрд рублей, общие инвестиции в реализацию могут достигать 12 млрд рублей. Согласно разрешению на строительство, здесь можно возвести около 34 тыс. кв. м жилой недвижимости. Эксперты называют сделку «исторической», но предостерегают, что строительство на Петроградской стороне всегда является «предметом пристального внимания градозащитников и депутатов ЗакСа.

О том, что ГК «ПСК» приобрела ООО «Северная корона» вместе с проектом строительства недвижимости на набережной реки Карповки, 39б, в Петроградском районе Петербурга, рассказали два источника на рынке, знакомые с ситуацией и ходом переговоров. В ГК «ПСК» подтвердили факт проведения сделки, но от прочих комментариев отказались. Владельцем «Северной короны» является ООО «Венчурный капитал» миллиардера Дмитрия Колосова, вчера в компании не отвечали на звонки “Ъ”. Сумма сделки неизвестна. По мнению собеседников “Ъ”, она могла достигнуть 2,5 млрд рублей. «Проект довольно долго экспонировался на рынке, его рассматривал ряд застройщиков, однако предложения были существенно ниже ожиданий продавца»,— говорит Дмитрий Лехмус, партнер Rusland SP, добавляя, что в прошлом году его чуть не приобрела ГК «ПИК», предложившая за актив 1,7 млрд рублей. Участники рынка, узнав от корреспондента “Ъ” о продаже актива, назвали сделку «исторической».

Согласно разрешению на строительство, выданному ООО «Северная корона» в 2016 году и впоследствии продленному до сентября 2022 года, на участке площадью 1,9 га будет возведен жилой комплекс на 259 квартир общей площадью 33,5 тыс. кв. м, со встроенными помещениями 9,5 тыс. кв. м, детским садом площадью 1,4 тыс. кв. м, а также подземной автостоянкой на 335 машиномест. В площадь застройки также входит еще один жилой дом на две квартиры площадью 362 кв. м каждая. Таким образом, общая площадь жилья на данном участке составит 33,9 тыс. «квадратов». Первоначально проект для ООО «Северная корона» готовила «Архитектурная мастерская Ясса», но он не устроил Градостроительный совет города. Проект несколько раз дорабатывался, но был принят только после того, как в его корректировке поучаствовало архитектурное бюро «А.Лен» члена градсовета Сергея Орешкина. По информации источников “Ъ”, в настоящее время изменения в него вносит архбюро «Интерколумниум» Евгения Подгорного. В выходные дни телефон студии не отвечал.

Участники рынка отмечают, что инвестиции в реализацию подобного проекта могут составлять от 3,5 до 5 млрд рублей. Еще один собеседник издания, знакомый с ситуацией, назвал цифру в 12 млрд рублей с учетом покупки участка, однако участники рынка в беседе с корреспондентом “Ъ” отметили, что такая сумма «слишком велика».

Гостиница на набережной Карповки строилась югославской фирмой с 1988 года, но после введения экономических санкций в отношении Югославии в июле 1992 года контракт стал недействительным. Позднее отель пытался достроить банк «Санкт-Петербург»: в 1995 году в здании состоялся банкет в честь пятилетия банка, на котором скончался митрополит Санкт-Петербургский Иоанн (Снычев). «Северную корону» так не сдали в эксплуатацию, и банк продал здание отеля. В начале 2000-х годов собственником участка стало ООО «Северная корона», которое в дальнейшем стало принадлежать Александру Бондаренко и Владимиру Столяренко, бывшим топ-менеджерам Еврофинансмоснарбанка. В настоящее время они находятся в розыске по делу о мошенничестве в отношении сотрудников «банковского» отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ. Впоследствии предприниматели вышли из состава учредителей, и собственником ООО «Северная корона» стало ООО «Венчурный капитал» миллиардера Дмитрия Колосова. В конце 2018 года начался снос здания гостиницы, во время которого под завалами погиб рабочий.

По словам Дмитрия Лехмуса, сейчас ситуация на рынке такова, что застройщики для удержания компаний на плаву готовы покупать разрешения на строительство практически за любые деньги, чем продавцы активно пользуются. «В целом участки с разрешением на строительство в Петербурге, которые можно купить, сейчас можно пересчитать по пальцам»,— подытожил он.

Что касается расположения участка, то участники рынка охарактеризовали его как «шикарное» и соответствующее жилью от бизнес- до элит-класса. «Цена продаж может составить около 250 тыс. рублей за метр»,— считает Дмитрий Лехмус. Другие собеседники “Ъ” не исключали, что цена за квадратный метр может составить и 300 тыс. рублей.

Дмитрий Некрестьянов, партнер, руководитель практики по недвижимости и инвестициям адвокатского бюро «Качкин и партнеры», отметил, что во всех случаях любая стройка в центре и особенно в Петроградском районе рискует стать «предметом пристального внимания градозащитников, ЗАКС и всех остальных». «С учетом истории участка проблемы с проектом можно ожидать в силу кармы»,— заметил он.

Эксперты подчеркивают, что Петроградский район — одна из традиционных локаций для элитного жилья. «Этот район интересен тем, что особый статус Петроградки не требует от застройщиков дополнительных усилий для формирования статуса локации»,— говорит Елизавета Конвей, директор департамента жилой недвижимости Colliers.

Мария Кузнецова