Еврокомиссия подвергла критике ограничения на поездки в шести странах ЕС

Европейская комиссия (ЕК) заявила, что официально предупредила шесть стран Евросоюза (ЕС) о том, что их связанные с COVID-19 пограничные ограничения могут подорвать свободное передвижение внутри блока. Письма, отправленные в понедельник, 22 февраля, в Бельгию, Данию, Финляндию, Германию, Венгрию и Швецию, подчеркивают риск «фрагментации и сбоев в свободном передвижении и цепочках поставок», заявил журналистам представитель комиссии Кристиан Виганд.

ЕК обеспокоена тем, что эти меры выходят за рамки рекомендаций, принятых четыре месяца назад в поисках «пропорционального» баланса между замедлением распространения коронавируса и поддержанием передвижения. Она предоставляет странам время до конца следующей недели, чтобы ответить, в противном случае теоретически может быть начато разбирательство по поводу нарушения законов ЕС.

Германия, однако, решительно отвергла идею о том, что ее строгие ограничения на движение из австрийского Тироля и Чехии и Словакии противоречат правилам ЕС. «Я отвергаю обвинения в том, что мы не соблюдали законодательство ЕС»,— заявил министр европейских дел Германии Михаэль Рот в Брюсселе, где он присутствовал на встрече коллег из ЕС (цитата по AFP). Он сказал, что Германия приняла «трудное» решение из опасений перед крайне заразными вариантами коронавируса и из-за положения Германии как «транзитной страны в центре ЕС».

Целью ЕС, говорится в письме, является «сохранение функционирования единого рынка в нестабильный экономический период, а также защита семейной жизни в период значительного сокращения социальных контактов вне семьи». Господин Виганд заявил: «Мы надеемся, что найдем решения с заинтересованными государствами-членами без необходимости прибегать к юридическим мерам, которые могут быть длительными по времени». Лидеры ЕС должны обсудить ситуацию с коронавирусом во время саммита по видеосвязи.