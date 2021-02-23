Sony представила новый шлем виртуальной реальности для PS5

Японская компания Sony анонсировала новый шлем виртуальной реальности, предназначенный для консоли PlayStation 5. В компании заявили, что шлем не выйдет в 2021 году, поскольку устройство все еще находится в стадии разработки.

Sony объявила, что следующий шлем VR сможет похвастаться улучшенным разрешением, полем обзора, а также более точным считыванием движений. Устройство будет подключаться к PS5 с помощью одного кабеля. Также в компании рассказали, что вместе с VR-шлемом будет поставляться новый джойстик, который позаимствует лучшее от геймпада DualSence от PlayStation 5 с его адаптивными триггерами.

Евгений Федуненко