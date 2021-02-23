The Guardian: во время подготовки ЧМ-2022 в Катаре скончались 6,5 тыс. рабочих-мигрантов

По подсчетам газеты The Guardian, за время подготовки чемпионата мира 2022 года в Катаре скончалось более 6,5 тыс. мигрантов, работавших на строительстве стадионов, отелей, аэропорта и других объектов. Газета основывается на данных, полученных от посольств в Катаре пяти стран, многие граждане которых работали на местных стройках. Больше всего скончалось индийцев — 2,7 тыс. человек, еще 1,6 тыс.— из Непала, 1 тыс.— из Бангладеш, более 800 — из Пакистана и чуть более 550 — из Шри-Ланки. Хотя данных о том, что все эти люди работали именно на стройках, связанных с чемпионатом, нет, газета отмечает, что большинство мигрантов в последнее десятилетие приезжали в Катар именно на эти стройки.

Решение о проведении ЧМ-2022 в Катаре было принято в декабре 2010 года, вскоре после этого в стране началось масштабное строительство, в котором приняли участие до 2 млн рабочих-мигрантов. Ранее правозащитные организации неоднократно сообщали о нарушении прав рабочих на этих стройках и о плохих условиях труда там: так, в 2015 году Amnesty International опубликовала данные о 441 погибшем за год на этих стройках и нарушении прав рабочих.

The Guardian пишет, что катарские власти характеризовали большинство случаев как естественную смерть, однако зачастую смерти оставались без особого внимания и вскрытие, которое помогло бы определить причину, не проводилось. Газета приводит несколько примеров смертей — от удара электрическим током, в результате падения с высоты и других несчастных случаев на стройке. Газета отмечает, что фактически смертей скорее всего существенно больше, так как эта статистика не учитывает данные по рабочим из многих других стран, например из Кении и Филиппин, мигранты из которых также работают на стройках в Катаре.

Яна Рождественская