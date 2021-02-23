Старые дома устояли в суде Верховный суд РФ не принял жалобу администрации Краснодара на решение о запрете их сноса

Верховный суд РФ отказал в рассмотрении кассационной жалобы администрации Краснодара на решение краевого арбитража о запрете сноса трех дореволюционных домов в центре города. Мэрия планировала снести дома еще в 2019 году, но теперь имеет все основания начать реставрацию одного из них — дома купца Котлярова, признанного объектом культурного наследия. По словам юристов, властям ничего не остается, кроме как исполнить решение суда. Как скоро городские власти приступят в реставрации — пока неизвестно.



Судья Верховного суда (ВС) отказал в передаче кассационной жалобы администрации Краснодара на рассмотрение на заседания Судебной коллегии по экономическим спорам ВС. Информация об этом размещена на сайте суда. Мэрия просила признать недействительным решение арбитражного суда Краснодарского края (и две апелляции) о запрете на снос нескольких домов прошлого века в центре Краснодара. Власти назвали судебные акты необоснованными и принятыми с нарушением норм материального и процессуального акта.

Речь идет о планах мэрии по демонтажу зданий, расположенных на улицах: Красная, 89, Коммунаров, 156, Коммунаров, 108 и Ленина/Коммунаров, 56/60.

Снос старинных домов начали весной 2019 года по муниципальной программе расселения аварийного жилья. Подрядчик по заказу краснодарского МКУ «Единая служба заказчика» уже приступил к работам, когда представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) указали на уникальную роспись и лепнину в доме на улице Коммунаров, 108. Активисты обратились с заявлением в краевое управление государственной охраны объектов культурного наследия. После обследования специалисты заключили: в доме сохранились выдающиеся по художественным качествам интерьеры. «Потолки комнат украшены многоуровневыми лепными карнизами с орнаментом, имеют альфрейную и масляную росписи, сохранились украшенные изразцами печи»,— говорится в заявлении ведомства.

В июне 2019 года региональное управление госохраны объектов культурного наследия выдало предписание МКУ «Единая служба заказчика», в котором обязало приостановить снос старинных зданий.

Дом был признан вновь выявленным объектом культурного наследия (является частью усадьбы купца Котлярова). Еще два дома (Красная, 89 и Ленина/Коммунаров, 56/60) оказались ценными градоформирующими объектами. Дом по улице Коммунаров, 156 успели снести.

В июне 2019 года региональное управление госохраны объектов культурного наследия выдало предписание МКУ «Единая служба заказчика», в котором обязало приостановить снос старинных зданий. Учреждение не согласившись с требованиями управления, обратилось в суд.

Краснодарские власти указали в исковом заявлении, что приказом администрации от 1 марта 2019 года жилые дома по улице Коммунаров, 156, улице Ленина, 56/Коммунаров, 60 и многоквартирный жилой дом по улице Красной, 89 отнесены к ценным объектам историко-­градостроительной среды. Однако документом не исключен демонтаж данных объектов, если они находятся в аварийном состоянии, угрожающем безопасности людей и влекущим физическую утрату самого объекта.

Однако краевой арбитраж признал предписание о приостановке сноса законным. Далее власти пытались оспорить это решение в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде и Арбитражном суде Северо-­Кавказского округа, но безрезультатно.

В июне 2020 года мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что иск администрации в арбитраж был нужен для того, чтобы получить официальное подтверждение невозможности сноса дома на улице Коммунаров, 108 на случай подачи иска со стороны подрядчика. «Подрядчик имел право подать иск к администрации города о невыполнении условий контракта в части сноса этого дома и потребовать компенсацию»,— сказал мэр.

Приказом администрации Краснодарского края от 1 марта 2019 года № 26кн «Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения город Краснодар Краснодарского края» утвержден предмет охраны исторического поселения регионального значения город Краснодар Краснодарского края. Предмет охраны исторического поселения, в том числе включает в себя исторически ценные градоформирующие объекты (здания и сооружения, формирующие историческую застройку). Снос или трансформация элементов предмета охраны исторического поселения запрещаются.

В сентябре 2020 года региональные власти включили жилой дом на улице Коммунаров, 108 в реестр памятников культуры и определили границы его территории. Перед этим была проведена государственная историко-­культурная экспертиза. Выяснилось, что дом являлся частью усадьбы И. В. Котлярова, владельца обувного производства в Екатеринодаре на рубеже 19–20 веков. «Теперь у администрации города, в чьей собственности находится объект, есть все основания для его реставрации»,— рассказали в пресс-­службе администрации Краснодарского края.

О причинах обращения в Верховный суд РФ и дальнейшей судьбе всех старинных домов, а не только дома купца Котлярова, в администрации Краснодара на запрос “Ъ-Кубань” оперативно не ответили.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Домащенко и партнеры» Роман Домащенко считает, что ВС поставил точку в данном вопросе. «Администрации города остается только исполнить решение суда»,— отметил юрист.

Наталья Решетняк