ГИБДД лишили приоритета в знаках

Как выяснил “Ъ”, тяжба с ГИБДД вокруг применения в Москве уменьшенных в размерах дорожных знаков завершилась победой столичных властей. Ранее Госавтоинспекция и суды оштрафовали московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) на 500 тыс. руб. за самовольную установку таких знаков на одной из улиц, сочтя их угрожающими безопасности движения. Однако Мосгорсуд отменил штрафы, определив, что уменьшенные знаки установлены на улице, где скорость ограничена 60 км/ч, а также были хорошо освещены.

Решение по обращению юристов ЦОДД было вынесено Мосгорсудом 26 июня. “Ъ” удалось ознакомиться с его мотивировочной частью. Спор между Госавтоинспекцией и структурой московской мэрии начался в конце 2018 года. Центр установил меньшего размера, чем стандартные (500 x 500 мм), знаки «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход», а также экспериментальный объединенный указатель «Парковка для инвалидов» на пересечении Анадырского проезда и Минусинской улицы на северо-востоке Москвы. ГИБДД сочла это нарушением ГОСТ 52289 и 52290 (требования к знакам и правила установки). Согласно стандарту, размер знака «Уступи дорогу» составляет 900 x 900 мм, «Пешеходный переход» — 700 x 700 мм, а парковка для инвалидов обозначается не одним знаком, а двумя — «Парковка» и информационной табличкой. Госавтоинспекция вынесла два постановления (см. “Ъ” от 15 марта). По ст. 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности движения при содержании дорог» мировой суд оштрафовал ЦОДД на 200 тыс. руб. По второму постановлению (ст. 12.33 КоАП РФ «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений») штраф в 300 тыс. руб. инспектор назначил самостоятельно. ЦОДД безуспешно пытался обжаловать штрафы в Бабушкинском районном суде. Там фактически согласились с позицией ГИБДД, что экспериментальные указатели, угрожающие безопасности движения, должны устанавливаться по согласованию с инспекцией. В ЦОДД обжаловали это решение в Мосгорсуде.

Из определения Мосгорсуда следует, что основной спор развернулся вокруг трактовки юридической силы предварительного национального стандарта (ПНСТ). Этот документ (введен Росстандартом в ноябре 2017 года) закрепляет право городов применять знаки размером 500 x 500 мм на «нескоростных» улицах. В ГИБДД сочли, что ПНСТ носит рекомендательный характер и не должен противоречить действующим национальным стандартам.

В ЦОДД настаивали, что ПНСТ можно применять без согласований с ГИБДД одновременно с национальными стандартами.

В Мосгорсуде решили, что ПНСТ применяется «наравне с действующими стандартами» и может служить основой для проектирования улично-дорожной сети и организации «безопасного и удобного движения». Зампред Мосгорсуда Елена Базькова признает в определении, что ПНСТ может «вступать в расхождение с существующими практиками», но разъясняет, что тогда положения стандарта должны применяться при «условии обеспечения безопасности дорожного движения». Но такие условия ЦОДД были созданы, следует из документа: знаки были установлены на двухполосных улицах с разрешенной скоростью движения не выше 60 км/ч, хорошо видны и освещены, один из них покрыт флуоресцентной светоотражающей пленкой. При этом ЦОДД принял «дополнительные меры к обеспечению безопасности», смонтировав «лежачего полицейского». В итоге судья Базькова сочла согласования с ГИБДД излишними, пояснив, что «сама по себе организация дорожного движения» на спорном участке дороги «не была изменена».

Ранее вице-премьер Максим Акимов поручил МВД и Минпромторгу подготовить до февраля 2019 года поправки к законодательству по переводу ПНСТ в национальный стандарт. В определении Мосгорсуда упоминается приказ Росстандарта №144, которым с 1 мая 2019 года был утвержден новый ГОСТ 58398 на основе ПНСТ. Примечательно, что судья Базькова ссылается на этот ГОСТ как уже «применяющийся наравне с действующими стандартами», хотя ЦОДД был оштрафован еще до утверждения этого документа.

«Мы были уверены в своей правоте,— заявили “Ъ” в ЦОДД.— Не зафиксировано ни одно ДТП из-за уменьшенного типоразмера знаков. Кроме того, это давно принятый стандарт в европейских мегаполисах, сопоставимых с Москвой».

Александр Воронов