СКА поменял счет на табло

Хоккеисты СКА прервали серию неудач на финише регулярного чемпионата КХЛ, обыграв позавчера в Мытищах китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» со счетом 4:3. Хотя и в этой игре все складывалось для армейцев печально: к третьему периоду они уступали 0:3. Но в последнем отрезке матча случилось чудесное преображение. Результат игры — такой же неожиданный, как выступление СКА в регулярном чемпионате.

СКА проводит сезон неровно. Об этом говорят результаты, игра и, главное, странная кадровая политика. Например, перед матчем с китайскими «звездами» (правда, звезды они еще те — окопались на последнем месте Восточной конференции) произошли очередные изменения в тренерском штабе команды. Его покинул Андрей Козырев, который отвечал за розыгрыш большинства и считался ближайшим помощником главного тренера Валерия Брагина. А в первую команду «подняли» Александра Титова, ранее работавшего в «СКА-Неве» (клуб выступает в Высшей хоккейной лиге). Козырев остался в системе СКА, как сообщил пресс-релиз клуба: перешел на работу в «СКА-1946» (играет в Молодежной хоккейной лиге). Но все равно уход тренера из главной команды за несколько дней до начала плей-офф (стартует в начале марта) вызывает вопросы. Тем более что Козырев работал с Брагиным и в сборной России.

Во всем угадывается стиль руководства СКА — как можно чаще менять тренеров. Видимо, чтобы им жизнь скучной не казалось. Ведь Алексей Кудашов, предыдущий главный тренер СКА, не проработал с командой и сезона — контракт с ним не был продлен. Летом пригласили Валерия Брагина. Но уже зимой возникли разговоры о том, что он покинет пост главного тренера СКА, как бы ни завершился сезон. И пост главного сборной России, который он занимает одновременно.

В окружении СКА называют эти разговоры вбросами. Дескать, СМИ сами сочиняют новости, потом их опровергают. Такой жанр в современной журналистике, безусловно, есть. Но все видят: «тренерская колода» в СКА и сборной России постоянно тасуется. За обе команды отвечает Роман Ротенберг, занимающий в них руководящие должности. Он, в частности, глава штаба. С подачи главы меняются тренеры и в сборной, и в СКА. Например, на последний этап Евротура — «Шведские игры» — национальную команду возил не Валерий Брагин, а Игорь Ларионов, тренер молодежной сборной России. А сейчас, за две игры до окончания регулярного чемпионата КХЛ, снова перетряхнули тренерский штаб СКА. В нем и так происходили изменения по ходу сезона. Осенью даже сам Ротенберг исполнял обязанности главного тренера, в связи с тем что Валерий Брагин и его помощники болели COVID. Но сейчас все здоровы. А чехарда продолжается.

Сам Брагин, когда его спросили после игры с «Куньлунем», почему меняются ассистенты, ответил: «Жизнь такая». Вид его говорил о том, что тренеру к такому не привыкать. Но команда, судя по ее выступлениям, привыкнуть не может. До игры с китайским клубом СКА потерпел поражения от московского «Динамо» (1:3) и ярославского «Локомотива» (1:2). Причем динамовцам проиграли четвертый раз в чемпионате, что бьет по самолюбию. В игре с китайским клубом, базирующимся в Мытищах, счет после двух периодов был 3:0 в пользу хозяев. Хотя «Куньлунь» — слабейшая команда КХЛ. Только в третьем периоде удалось перевернуть игру, благодаря дублям шведского форварда Мальте Стремвалля и нападающего Андрея Марченко.

Понятно, что СКА играет не оптимальным составом — основных игроков берегут к плей-офф. Так делают и другие клубы КХЛ, завоевавшие путевку в Кубок Гагарина. Место армейцев в турнирной таблице Западного дивизиона (второе) не изменится. Но если задать вопрос, в какой хоккей играет СКА и как завершится очередной матч с его участием, ответа не найти. Легче предсказать очередные перемены в тренерском штабе.

Петербургская команда завершит выступления в «регулярке» матчами с подольским «Витязем» (25 февраля) и минским «Динамо» (27 февраля) в Ледовом дворце. Дальше — плей-офф. Соперником армейцев на первом этапе будет «Северсталь» или минское «Динамо».

Кирилл Легков