ПНИПУ станет автономным учреждением в марте

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) получит статус автономного учреждения 15 марта. Об этом рассказал ректор университета Анатолий Ташкинов в эфире радио «Эхо Перми».

По его словам в новом статусе в ПНИПУ изменятся финансовые механизмы ведения учета бюджетных и внебюджетных средств. В частности появится возможность самостоятельно распоряжаться имуществом, полученным за счет внебюджетных средств. Кроме того в дополнении к уже имеющимся ученому и попечительскому советам добавится наблюдательный совет. Он будет состоять из примерно 9-11 человек.

Ранее 1 февраля из бюджетного в автономный был реорганизован Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ). Был утвержден новый устав университета. В соответствии с ним, вуз теперь самостоятелен в образовательной, научной, инновационной, административной, финансово-экономической, инвестиционной деятельности. Наблюдательный совет ПГНИУ возглавил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. На должность ректора нынешнего был рекомендован и. о. руководителя вуза Дмитрий Красильников. Для полного перехода ПГНИУ из бюджетного учреждения в автономное понадобится не менее трех месяцев.