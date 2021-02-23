Опубликовано новое видео пыток в колонии №1 УФСИН Ярославля

В «Новой газете» опубликованы новые видеозаписи жесткого избиения заключенных ярославской исправительной колонии №1. По информации редакции, записи произведены в 2016 и 2017 годах. «Новая газета» сообщает, что один из заключенных, который фигурирует на съемке, позднее скончался в рыбинской больнице.

Еще один заключенный, избиение которого снято на видео, в настоящее время освободился из мест лишения свободы. Он рассказал о том, как происходило избиение. «Новая газета» изменила его имя, назвав в публикации Андреем Ивановым. Редакция сообщает, что готова передать его данные следствию в случае начала расследования по факту избиения заключенных.

По информации «Новой газеты», на видеозаписях избиения заключенных сняты сотрудники ИК-1, которые являются фигурантами уголовного дела об избиении заключенного Евгения Макарова. Это уголовное дело рассматривалось в 2020 году Заволжским районным судом Ярославля.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что по делу о пытках заключенных в ИК-1 УФСИН в Ярославле проходили 15 человек. Суд назначил 11 осужденным наказание в виде лишения свободы сроком от 3 лет до 4 лет и 3 месяцев. Все они признаны виновными в совершении преступления по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия). С учетом ранее отбытого наказания шестерых подсудимых освободили в зале суда. Суд оправдал двух подсудимых.

Подробнее о судебном процессе в материале “Ъ-Ярославль” — «Суд оправдал двух из 13 фигурантов дела о пытках в ИК-1 Ярославля».