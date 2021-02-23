Маск пообещал увеличить скорость Starlink до 300 Мбит/с к концу 2021 года

Космическая компания SpaceX сможет обеспечить увеличение скорости спутникового интернета Starlink вдвое, до 300 Мбит/с, к концу 2021 года. Об этом заявил основатель компании Илон Маск в Twitter. В 2021 году Starlink станет доступна для большинства пользователей Земли. Полное же покрытие планеты, по словам господина Маска, произойдет в 2022 году.

Илон Маск объявил об этом в Twitter в ответ на заявление одного из пользователей о том, что в настоящий момент скорость Starlink колеблется от 77 до 130 Мбит/с. Также господин Маск заявил, что задержка в передаче данных снизится до 20 мс, что уменьшит вероятность сбоев в подключении, а также обеспечит более стабильную и быструю работу интернета.

Евгений Федуненко