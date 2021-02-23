Производитель вентиляционного оборудования решил построить в Перми центр баскетбола Для этого он получит участок рядом с пермским СИЗО

Гендиректор ООО НПО «Аэросфера» (Пермь) Сергей Бутаков планирует строительство в Перми многофункционального спортивного центра под условным названием «Центр баскетбола». Как уточнил в своем Instagram губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, инвестор планирует построить его на пересечении улиц Пушкина и Клименко. Объект планируется реализовать в формате ГЧП: где строительство ведется за счет частных средств, участок с коммуникациями предоставляют власти.

Исходя из этих данных, отобранная площадка находится рядом с СИЗО и зданием бывшего арбитражного суда. По данным кадастровой карты, сейчас здесь два отмежеванных участка – 4 тыс. кв. м (в собственности РФ) и 2,2 тыс. кв. м. Последний имеет статус площадки для занятий спортом.

Планируемый срок реализации проекта – 2022 год.

Господин Бутаков возглавляет и владеет 49% долей в ООО НПО «Аэросфера». По данным сайта компании, ООО разрабатывает технологии и схемы проветривания, выполняет полный комплекс работ по разработке рудничного вентиляционного оборудования. Выручка ООО в 2019 году – 8050 млн руб, чистая прибыль – 150 млн руб.