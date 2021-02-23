Посольство РФ в США заявило о вмешательстве в религиозные дела в Крыму

Посольство России в США заявило, что американские власти «цинично вмешиваются» в религиозные дела в Крыму и на Украине. Ранее в Палату представителей Конгресса внесли законопроект, в котором говорится, что Россия нарушает свободу вероисповедания в регионе.

«Американские законодатели продолжают цинично вмешиваться в религиозные дела в Крыму и на Украине. Приверженность свободе вероисповедания используется в качестве политического лозунга,— написала дипмиссия в Twitter.— Они снова пытаются навязать логику экстерриториального применения национального законодательства. Неприемлемо пользоваться чувствами и верой миллионов людей в геополитических целях».

В декабре власти США составили список из десяти стран, которые нарушают религиозные свободы. Россия вошла в специальный «список наблюдения» за государствами, где власти участвовали или терпимо относились к нарушениям, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.