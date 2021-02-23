Минтруд может изменить расчет стажа для досрочного выхода на пенсию

Минтруд предложил включить в списки работ, дающих право на досрочную пенсию, периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников. Проект постановления уже разработан, сообщает «Российская газета».

Издание отмечает, что в стаж работников не включаются периоды обучения, которое необходимо для дальнейшей квалифицированной работы. Поэтому работники стали чаще обращаться в суд с требованием включить эти периоды в общий стаж, необходимый для досрочного выхода на пенсию. Во время обучения сотрудники отсутствуют на работе, но за ними сохраняется зарплата, а работодатели отчисляют за них взносы на обязательное пенсионное страхование.

По закону, на досрочную пенсию можно претендовать, выработав определенный стаж. В стаж включаются периоды получения пособия по страхованию при временной нетрудоспособности, а также периоды ежегодных оплачиваемых отпусков.