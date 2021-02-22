На координатора штаба Навального в Краснодаре завели дело об ЛГБТ-пропаганде

Правоохранительные органы возбудили административное производство в отношении координатора штаба Навального в Краснодаре Анастасию Панченко. Ее подозревают в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (ст. 6.21 КоАП РФ), сообщил в Facebook адвокат Михаил Беньяш.

По его словам, поводом для возбуждения дела стали публикации в Instagram госпожи Панченко, посвященные акции «Любовь сильнее страха», прошедшей 14 февраля 2021 года. На снимках изображены целующиеся девушки. Как следует из протокола, по мнению сотрудников полиции, фотографии пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения, к ним имеет доступ неограниченный круг лиц, в т.ч. несовершеннолетнего возраста.

Адвокат Михаил Беньяш, как пишет “Ъ”, в суде намерен настаивать на том, что поцелуи людей одного пола в российской культуре являются традиционным жестом, выражающим дружелюбие, и не имеют сексуального подтекста.

В ближайшее время дело будет передано для рассмотрения в суд. Анастасии Панченко грозит штраф до 100 тыс. руб.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в конце января 2021 года Анастасию Панченко арестовали на 10 суток за организацию или проведение публичного мероприятия без подачи уведомлений об их проведении.

Алексей Белянин