Суд арестовал гендиректора ТГК-2 Надежду Пинигину на два месяца

22 февраля суд арестовал на два месяца генерального директора энергокомпании ПАО «ТГК-2», головной офис которой находится в Ярославле, Надежду Пинигину, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информацию, полученную в Ломоносовском районном суде города Архангельска. Надежда Пинигина будет находиться под стражей до 17 апреля. 20 февраля она была задержана правоохранительными органами в Москве и этапирована в Архангельск.

«Надежда Пинигина находится в статусе обвиняемой, ей предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, совершении налоговых преступлений»,— цитирует «РИА Новости» представителя суда.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в Москве и Архангельске прошли задержания руководителей двух крупных энергетических компаний - «ТГК-2» и «Архоблэнерго». В правоохранительных органах сообщают, что топ-менеджеры задержаны за разорение компании «Архоблэнерго». Речь идет об ущербе в 350 млн руб.