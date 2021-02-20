Руководители «ТГК-2» задержаны за махинации на 350 млн рублей

Руководителей двух крупных энергокомпаний «ТГК-2», головной офис которой находится в Ярославле, и «Архоблэнерго» задержало за разорение компании «Архоблэнерго» с нанесенным ущербом в 350 млн руб., сообщают «РИА Новости» со ссылкой на информацию, полученную в ФСБ и Следственном комитете России. В сообщении отмечается, что, по информации правоохранительных органов, подозреваемые хотели монополизировать топливно-энергетический рынок Архангельской области.

Задержанные в Москве и Архангельске представители топ-менеджмента компаний «ТГК-2» и «Архоблэнерго» подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями, которые повлекли тяжкие последствия, а также в сокрытии денежных средств от взыскания налогов и сборов в особо крупном размере, отмечают в спецслужбах.

По данным Следственного комитета России, на рабочих местах и по месту проживания задержанных проведены обыски, во время которых следователи изъяли необходимую документацию. Следственные органы будут ходатайствовать о заключении подозреваемых под стражу в СИЗО.

Сколько всего человек были задержаны, спецслужбы пока не сообщают. Не называются также имена и занимаемые должности задержанных.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в Москве правоохранительные органы задержали генерального директора энергетической компании ПАО «ТГК-2» Надежду Пинигину. По неофициальной информации, она подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, а также в уклонении от уплаты налогов. По информации «Интерфакса» в компании «ТГК-2» подтвердили задержание госпожи Пинигиной.

ПАО «ТГК-2» является одной из крупнейших теплоэнергетических компаний в Северо-Западном и Центральном федеральных округах России. Компания занимается производством и реализацией потребителям электрической и тепловой энергии. Кроме Ярославской области, компании работает на территории Архангельской, Вологодской, Костромской и Новгородской областей России и в столице Македонии, городе Скопье.

Антон Антонов