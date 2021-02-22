Гендиректор строительной компании арестован за рубку сосен в Геленджике

Октябрьский суд Краснодара избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Мисака Казаряна, генерального директора ООО ГИК, сообщил адвокат Алексей Аванесян. Застройщик подозревается в незаконной рубке леса (ст. 260 УК РФ). По данным следствия, глава строительной компании дал указание неустановленным лицам спилить 76 краснокнижных пицундских сосен рядом со строящимся жилым комплексом.

Арест Мисака Казаряна стал продолжением оперативно-розыскных мероприятий ФСБ, о которых на прошлой неделе сообщил глава города-курорта Геленджик Алексей Богодистов. По информации мэра, сотрудники ФСБ изымали документы, касающиеся деятельности ООО «Стройинвест», застройщик не завершил комплекс социального жилья в микрорайоне «Северный», для достройки объекта была привлечена группа компаний, в которую входит ООО ГИК Мисака Казаряна.

По словам адвоката, Мисак Казарян не был уведомлен о том, что в отношении него ведется проверка, бизнесмена задержали в гостинице в Москве, доставили в Краснодар и арестовали. По мнению защитника, такие жесткие меры не были ничем обоснованы, господин Казарян не собирался скрываться от следствия или оказывать давление на свидетелей.

Анна Перова, Краснодар