В мэрии Геленджика сотрудники ФСБ изымают документы по недостроенному жилому комплексу

Глава Геленджика Алексей Богодистов на своей странице в Telegram сообщил, что в администрации города-курорта сегодня работают сотрудники ФСБ.

«Пишу это для тех, кто искажает факты и распространяет в сети недостоверную информацию»,— заявил мэр. По данным господина Богодистова, за месяц сотрудники ФСБ уже трижды посетили администрацию города-курорта. «Несмотря на то что каждый раз они фактически парализуют работу тех или иных управлений и отделов администрации, мы оказываем всестороннюю помощь и открыты для взаимодействия»,— поделился своими эмоциями мэр.

По сведениям Алексея Богодистова, правоохранителей интересует документация управления земельных и имущественных отношений, а также ЖКХ, и в целом все, что касается деятельности ООО «Стройинвест». Компания-застройщик возводила комплекс социального жилья в микрорайоне «Северный», жилой комплекс внесен в краевой реестр проблемных объектов.

Анна Перова, Краснодар