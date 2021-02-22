За сутки в Прикамье умерли еще 18 зараженных COVID-19 человек

Роспотребнадзор обнаружил коронавирус еще у 233 человек в Прикамье, сообщает сайт краевого правительства. Число выявляемых случаев продолжает каждый день снижаться. Вчера положительный тест пришел для 235 человек.

Подавляющее большинство заболевших лечатся на дому – 190. При этом доля свободного коечного фонда сегодня в Прикамье оказалась менее 50% (вчера – 50, 9%) Всего в больницах находится 940 инфицированных, из них 70 на ИВЛ.

За сутки в Прикамье скончалось 18 зараженных COVID-19 человек (вчера – 20).