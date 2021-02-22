Первым секретарем воронежского обкома КПРФ избран Андрей Рогатнев

По результатам 49-й отчетно-выборной конференции областного партийного отделения КПРФ, прошедшей 21 февраля, новым первым секретарем стал руководитель фракции коммунистов в Воронежской облдуме Андрей Рогатнев. Об этом сообщается на сайте регионального отделения партии. Андрей Рогатнев до этого занимал пост второго секретаря в отделении.

О том, что многолетний лидер воронежских коммунистов Сергей Рудаков вскоре уступит свой пост в партии заговорили еще в прошлом году, когда после сентябрьских выборов в региональный парламент первый секретарь вновь получил оплачиваемую должность вице-спикера в облдуме. Кроме того, 10 февраля Сергей Рудаков встретил уже 64-й свой день рождения. Уроженец села Васильевка Аннинского района Воронежской области в 1979 году окончил Московский государственный университет им. Ломоносова, получив квалификацию «философа». Он избирался во все шесть созывов регионального парламента, но должности вице-спикера получал лишь три раза: во втором созыве, пятом и нынешнем. Сегодня Сергей Рудаков уже доктор философских наук, профессор кафедры философии Воронежского госуниверситета. Его официальный доход за 2019 год составил 4,2 млн руб., а в собственности находятся около 6 тыс. кв.м земли, жилой дом на 51 кв.м и половина квартиры на 66 кв.м.

Андрею Рогатневу 54 года. Он родился в Воронеже, где в 1991 году закончил местный педагогический институт, стал учителем истории и методистом по воспитательной работе. В 1999 году прошел курсы арбитражных управляющих, а в 2003-м получил квалификацию юриста в Российской академии госслужбы. Работал методистом, заместителем директора Дома пионеров и учащихся Железнодорожного района Воронежа; музыкальным редактором на радио; товароведом в известном городском универмаге «Утюжок»; помощником депутата Госдумы; в обкоме до вчерашнего дня был вторым секретарем.

В региональный парламент Андрей Рогатнев избирается уже второй раз подряд, но жесткой критики действующей власти себе не позволял. На недавнем заседании думского комитета по культуре и историческому наследию по инициативе фракции КПРФ депутаты рассматривали вопрос об увековечивании памяти генералиссимуса СССР Иосифа Сталина на территории Воронежа. Как доложил Андрей Рогатнев, «закрепление в памяти населения выдающихся личностей может осуществляться на уровне города путем установки монументов, мемориальных досок, присвоения городским объектам соответствующих названий». Парламентарий выразил сожаление, что пока в городе «нет ни единого места, которое бы ассоциировалось бы лично со Сталиным»: «Это является явной исторической несправедливостью, особенно, учитывая тот факт, что сам Сталин как минимум дважды посещал Воронеж лично». По итогам заседания было предложено обратиться к общественным организациям, местным властям и историко-культурным организациям для того, чтобы всесторонне изучить возможность установки мемориальной доски на железнодорожной станции Придача. Впрочем, по данным «Ъ-Черноземье», далеко не все члены думского комитета по культуре поддерживают инициативу коммунистов.

О том, как в Воронеже искали место для празднования юбилея Сталина, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Андрей Цветков