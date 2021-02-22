Миграционный прирост на Кубани в 2020 году снизился на 6,8%

В Краснодарском крае миграционный прирост населения по итогам января-декабря 2020 года 33 511 человек. Это на 6,8% (или на 2441 человека) меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах Краснодарстата.

Снижение миграционного прироста произошло за счет за счет уменьшения числа прибывших из-за пределов края на 6,1% (или на 8116 человек). Всего в 2020 году на Кубань прибыло 168,4 тыс. человек: из них 139,7 тыс. – из других регионов РФ, 28,6 тыс. – из-за рубежа. Число выбывших за этот же период составило 134,9 тыс. человек.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, миграционный прирост населения в Краснодарском крае в январе-ноябре 2020 года снизился на 10,3% (или на 3533 человека), до 30,8 тыс. человек.

В 2019 году миграционный прирост населения на Кубани составил 36 тыс. человек, это на 11,6 тыс. человек, или на 24,4% меньше, чем годом ранее.

Алексей Белянин