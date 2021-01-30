Миграционный прирост на Кубани в январе-ноябре 2020 года снизился на 10%

Миграционный прирост населения в Краснодарском крае в январе-ноябре 2020 года снизился на 10,3% (или на 3533 человека), до 30,8 тыс. человек. Об этом говорится в материалах Краснодарстата.

По данным статистической службы, это произошло за счет уменьшения числа прибывших из-за пределов края на 7999 человек, или на 6,6%. Всего в январе-ноябре 2020 года в Краснодарский край прибыло 153,9 тыс. человек, выбыло – 123 тыс. 128,2 тыс. человек прибыли на Кубани из других регионов России, 25,8 тыс. человек – из других стран.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным за январь-октябрь 2020 года миграционный поток на Кубани снизился на 6,8%, до 27,2 тыс. человек. В 2019 году миграционный прирост населения в регион составил 36 тыс. человек, это на 11,6 тыс. человек, или на 24,4% меньше, чем годом ранее.

Алексей Белянин