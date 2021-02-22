ФК «Тамбов» пропустил лишь три мяча от «Локомотива» в 1/8 финала Кубка России

Вчера на стадионе московского «Локомотива» все-таки состоялся матч 1/8 финала Кубка России с участием ФК «Тамбов». Гости смогли пропустить в нем лишь три мяча, чему могут быть довольны. Их команда смогла определиться с составом на игру только в день ее проведения, признался после встречи спортивный директор клуба Павел Худяков.

Болельщики «Тамбова» с первых минут матча могли узнать в составе своей команды, очевидно, только вратаря Сергея Рыжикова и главного тренера Сергея Первушина. И они сильно постарались, чтобы первый мяч в сетку гостей, по правилам, влетел только на 27-й минуте встречи: новичок железнодорожников Пабло опередил всех защитников и голкипера после подачи углового и кивком перевел «круглого» в ворота. На 58-й минуте матча полузащитник хозяев Франсуа Камано забил уже прямо из штрафной площади, замкнув прострел с правого фланга. И третий гол «Тамбов» пропустил уже аж на 82-й минуте с пенальти, который хладнокровно реализовал Гжегож Крыховяк. Гости за 90 минут создали один опасный момент у ворот хозяев, но до удара в створ его не довели.

В заявке «Тамбова» на матч оказалось всего 16 футболистов. Спортивный директор клуба Павел Худяков признался «Чемпионату», что ещe накануне встречи «не было до конца понятно», с каким составом выйдет команда: «Заявляли игроков до последнего момента. Поэтому здесь важен не счeт, а просто сам факт того, что матч состоялся... Ребята ещe не все по именам друг друга знают, некоторые только познакомились. Говорить в такой ситуации о каких-то задачах, спортивном результате просто нелепо».

Следующий матч «Тамбов» планирует провести уже в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги. 27 февраля подопечные Сергея Первушина должны на «Мордовия-арене» (этот стадион находящийся в финансовом кризисе клуб вынужден арендовать из-за затянувшейся реконструкции стадиона в Тамбове) принять волгоградский «Ротор».

Почему за несколько дней до матча в Кубке России было ясно, что «Тамбов» из него вылетит, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Андрей Цветков