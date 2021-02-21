Nord Stream 2 AG запросила разрешение на строительство газопровода в Германии

Оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG запросил немедленную выдачу разрешения на строительство газопровода в водах Германии. Он направил запрос в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH), передают немецкие СМИ. Таким образом оператор отреагировал на жалобу экологов, которые ранее опротестовали выдачу разрешения на строительство «Северного потока-2».

Представитель BSH подтвердила получение запроса, передает Welt. Сроки его рассмотрения не уточняются. Представитель Nord Stream 2 AG сообщил, что заявка на получение разрешения на работы была подана еще в декабре с учетом противоречий природоохранных органов.

Регулятор продлил разрешение на строительство газопровода 15 января. Однако экологические организации Deutsche Umwelthilfe и Союз защиты природы опротестовали решение. По их мнению, BSH не учел вопросы защиты природы и климата. Регулятор отметил, что отрезок газопровода проходит по краю заповедника для птиц, однако будет иметь «скорее незначительное значение для определенных видов перелетных птиц», так как будет находиться на глубине. Также BSH отмечало, что в этом районе и сейчас осуществляется судоходство.

Строительство «Северного потока-2» было приостановлено в декабре 2019 года из-за санкций США. Прокладка продолжилась спустя год. 14 февраля вице-премьер России Александр Новак оценил завершенность строительства на 95%.