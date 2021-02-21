Сборная России продлила пермский период

Сборная России по баскетболу завершила выступление в квалификационном турнире чемпионата Европы 2022 года победой над командой Эстонии со счетом 75:52. Для подопечных Сергея Базаревича эта встреча не имела турнирного значения — путевку на Евро-2022 они обеспечили себе еще в пятницу благодаря победе над сборной Северной Македонии. Но разочаровывать пермскую публику, обеспечившую ставший уже непривычным в коронавирусную эпоху антураж всем матчам пермского окна отборочного турнира, российские баскетболисты не стали и выложились по полной программе. Тем более что Пермь, как заявили президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, станет одним из главных претендентов на проведение матчей сборной в последующих турнирах.

Сборная России по баскетболу задачу минимум на отборочный турнир Евро-2022 решила еще в пятницу, обыграв команду Северной Македонии. Это означало, что ниже третьего места в группе B она уже точно не опустится. Напомним, что чемпионат Европы-2022 пройдет сразу в четырех странах — Германии, Грузии, Чехии и Италии. При этом страны-хозяйки автоматически получили путевки на турнир, но в играх квалификации освобождены не были, выступая, с одной стороны, вне конкурса, с другой — оказывая на его исход заметное влияние. В одну из таких групп — со сборной Италии (она стала первой в квартете) — и попала российская команда. Таким образом, завершающий тур квалификации — в нем сборная России встречалась с эстонской командой — для подопечных Сергея Базаревича вроде бы становился формальностью, но интригу в этой встрече найти все же было нетрудно.

Для россиян наверняка было важно не разрушить, скажем так, магию места. Ведь Пермь, где по решению Международной федерации баскетбола (FIBA) прошли все матчи февральского окна квалификации в группе B,— очень удачный для сборной России город. С 2001 года, когда Пермь принимала первый матч квалификации к Евро-2003, российская мужская сборная провела в этом городе девять матчей и во всех победила.

Обидно было бы не довести число побед подряд до круглого, тем более на глазах болельщиков, наполнивших семитысячный УСК «Молот» до максимально разрешенных 50% вместимости.

В коронавирусную эпоху, когда большинство матчей играется вовсе без зрителей, это многого стоит. Неудивительно, что представители всех иностранных сборных, прибывших в Пермь, много говорили о хорошей организации окна, явно не последнего. Ведь, как сообщили президент РФБ Андрей Кириленко и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, сборная обязательно вернется в Пермь уже в ближайшем будущем. Счастливый для национальной команды город будет одним из главных претендентов на матчи сборной в отборочных турнирах к следующим соревнованиям FIBA — Кубку мира и чемпионату Европы. К тому же, весьма вероятно, через два-три года она будет принимать соперников уже на новой универсальной арене вместимостью 10 тыс. зрителей. На данный момент проект, по словам губернатора Махонина, находится на стадии проектирования.

Что касается сборной Эстонии, то для нее этот матч имел важнейшее турнирное значение. Оно возникло помимо воли эстонской команды. Дело в том, что Северная Македония взяла и обыграла итальянцев и, таким образом, получила шанс зацепиться за третье место. Чтобы исключить такую возможность, эстонской команде нужно было обыгрывать россиян, что они изо всех сил и пытались сделать. И никак не скажешь, что эти попытки были обречены на неудачу.

Напротив, гостям удавалось не просто доставлять сборной России дискомфорт, а вынуждать ее играть в полную силу.

И те шесть очков перевеса, с которым россияне ушли на большой перерыв, никак не могли служить гарантией того, что в итоговом протоколе именно они будут значиться в качестве победителей.

Впрочем, уже в третьей четверти более высокий класс сборной России все же стал проявляться куда сильнее, чем раньше. Ставка команды на дальние атаки вполне себя оправдывала. Ведь из 36 снайперских попыток цели достигли 17 (4 из них на счету Евгения Бабурина, который с 14 очками в активе стал самым результативным игроком матча). При этом возможности гостей атаковать с периметра россияне успешно купировали, или не давая шанса на бросок, или максимально его затрудняя. В итоге у сборной Эстонии только 5 из 20 попаданий.

Кроме того, сборная России полностью переиграла соперника по подборам — 44 против 28. Впрочем, большая часть этого превосходства была добыта в финальной десятиминутке, когда силы сборной Эстонии были уже на исходе. Это, впрочем, никак не умаляет заслуг российской команды, в составе которой было сразу четыре дебютанта — Артем Комолов, Антон Астапкович, Антон Квитковских и Павел Савков. Все они получили время на площадке, и все отметились набранными очками. На четверых они настреляли на 20 очков. Хороший результат для дебюта, заметно способствовавший победе сборной России со счетом 75:52. Таким образом, сборная России заняла в группе B второе место. Первыми за счет лучших дополнительных показателей стали итальянцы. А вот за третье место в понедельник в очном противостоянии сойдутся команды Эстонии и Северной Македонии.

Арнольд Кабанов