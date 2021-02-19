Росевробаскет

Сборная России по баскетболу обеспечила себе путевку на чемпионат Европы 2022 года. В пятницу подопечные Сергея Базаревича в пятом туре отборочного турнира Евро-2022, проходившего в карантинном «пузыре» в Перми, обыграли команду Северной Македонии со счетом 94:77. Этого было достаточно, чтобы обеспечить себе место в топ-3 группы B — одной из самых сложных в отборочном цикле турнира.

Чемпионат Европы-2022 пройдет сразу в четырех странах — Германии, Грузии, Чехии и Италии. Этим вызван необычный формат квалификации. Четыре страны-хозяйки автоматически получили представительство на европейском первенстве. При этом от участия в играх отборочного турнира они освобождены не были, выступая, с одной стороны, вне конкурса, с другой — оказывая на его исход заметное влияние (результаты матчей других команд против сборных-хозяек идут в зачет).

Взять, скажем, сборную Италии, доставшуюся российской команде в качестве соперника по группе B (в ней также присутствовали команды Северной Македонии и Эстонии). Итальянцам в квалификации не было нужно ничего. Тем не менее сборной России положение они усложнили, обыграв ее два раза.

Россияне, в свою очередь, были сильнее команд Северной Македонии и Эстонии и к пятому туру подошли в комфортном положении.

Во-первых, потому, что от подопечных Сергея Базаревича требовалась лишь победа с любым счетом над македонцами, аутсайдерами группы. Во-вторых, потому, что сборная России решающие встречи проводила дома — в карантинном «пузыре», организованном в Перми.

Хотя настоящим «пузырем», учитывая несколько тысяч болельщиков, присутствовавших на трибунах, это назвать трудно. Очевидно, что Пермь, один из самых баскетбольных городов России, могла бы обеспечить и более солидное представительство. Не исключено, что такой шанс городу через несколько лет представится. Как напомнил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в перерыве матча, сейчас «полным ходом идет проектирование новой арены». «Согласен, что город, как баскетбольная столица России, заслуживает более современного дворца. Он проектируется. Проект большой. На более чем 10 тыс. мест. Это универсальная арена, на которой будет возможно проведение матчей по баскетболу, хоккею, соревнований по фигурному катанию. Рассчитываем в этом году завершить проектирование и потом будем выходить на строительство. Место под возведение арены уже зарезервировано»,— сказал губернатор Махонин.

Настрой трибун, очевидно, передался и игрокам сборной России.

Отметим, что Сергею Базаревичу снова не представилась возможность поработать с командой в сильнейшем ее составе. В сборной России присутствовало не так уж много топовых отечественных игроков. Самые известные из них — «большой» ЦСКА Джоэль Боломбой и бывшая армейская «башня» Андрей Воронцевич (после ухода из ЦСКА он остается без клуба). Эти двое и сыграли важнейшую роль в победе над македонцами, запиравшимися очень недолго — до начала второй четверти. Атакующие действия Боломбоя под щитами плюс очень своевременные подборы Воронцевича довольно скоро обеспечили сборной России отрыв «около двадцати», который она успешно удерживала до сирены. Сборная России победила со счетом 94:77 и гарантировала себе попадание на чемпионат Европы.

Арнольд Кабанов