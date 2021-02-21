В Свердловской области почти тысяча частных домов осталась без газа после пожара на трубопроводе

В городе Качканаре Свердловской области на газопроводе произошел пожар. Как сообщило правительство региона, в результате ЧП без газа остались более 960 частных домов. Всего в городе проживают 38 тыс. человек. Прокуратура области начала проверку.

«Пожар, возникший на газопроводе в Качканаре, ликвидирован силами МЧС в 18:50. Пострадавших нет. В результате временно без газа остался 961 дом в частном секторе. По поручению главы региона администрация работает над обеспечением домов с печным отоплением дровами или обогревателями — там, где печек нет»,— говорится в сообщении правительства области.

Котельная, обеспечивающая Качканар, перешла на мазут, тепло в многоквартирных домах есть. Без газа для приготовления пищи в настоящее время находятся 10,5 тыс. квартир.

Восстановить работу газопровода власти планируют к шести утра 22 февраля. Запуск газа предполагается провести до 15:00.