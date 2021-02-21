В Качканаре часть города осталась без газа после пожара на газопроводе

В Качканаре (Свердловская область) жители остались без газа после того, как на газопроводе случился пожар. По сообщению департамента информационной политики, глава региона дал поручения по устранению последствий пожара на газопроводе и по обеспечению всем необходимым той части жителей городского округа, которая временно остались без газа.

«Пожар, возникший на газопроводе в Качканаре, ликвидирован силами МЧС в 18:50. Пострадавших нет. В результате временно без газа остались 961 дом в частном секторе. По поручению главы региона администрация работает над обеспечением домов с печным отоплением дровами или обогревателями — там, где печек нет. Для этого организован подомовой обход», — рассказали в департаменте информационной политики.

В муниципалитете развернуты несколько пунктов для временного размещения жителей, если им это понадобится. По данным департамента, котельная, обеспечивающая город, оперативно перешла на мазут, тепло в многоквартирных домах есть. Без газа для приготовления пищи в настоящее время находятся 10,5 тыс. квартир.

Ориентировочное время окончания работ по восстановлению газопровода — 6 часов утра 22 февраля. Запуск газа предполагается провести до 15:00.