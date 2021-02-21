Здание бактериологического института в центре Перми признано объектом культурного наследия

Ансамбль «Бактериологический институт Пермского губернского земства» (корпус № 1, корпус № 2), расположенный по ул. Куйбышева, 54а, включен перечень объектов культурного наследия Прикамья. Об этом сообщает пресс-служба краевой инспекции по охране объектов культурного значения.

В ведомстве отметили, что особой архитектурной привлекательностью обладает лабораторный корпус с ризалитами на главном фасаде и большим количеством кирпичного декора. В производственном корпусе, который имеет более утилитарный облик, располагалось промышленное производство вакцин и сывороток, обеспечивавшее потребности населения всей Пермской губернии.

Бактериологическая лаборатория Пермского губернского земства основана в 1898 году. Первым руководителем лаборатории был российский микробиолог Владимир Здравосмыслов, основатель Пермской школы микробиологии, эпидемиологии и иммунологии, создатель Пермского Бактериологического института НПО «Биомед». В 1911 году лаборатория преобразована в институт, для которого построены специальные корпуса, в этих корпусах, помимо научных исследований, вырабатывались соответствующие вакцины в промышленных масштабах.

Напомним, ранее здание бакинститута принадлежало дочерней структуре Ростеха — ООО «РТ-Капитал». Летом 2020 года объект был выставлен на продажу на сайте Avito за 65,35 млн руб., в настоящий момент объявление не активно.